15 قتيلاً باحتجاجات في السنغال

المصدر: ( دكار - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الشرطة السنغالية أمس، أن عدد القتلى خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها البلاد ارتفع إلى 15 في وقت بدأت السلطات في العاصمة دكار إزالة الأنقاض وتأمين المتاجر المنهوبة بعد اضطرابات استمرت يومين.

وقال ناطق باسم الشرطة عبر الهاتف إن الهدوء ساد معظم أنحاء العاصمة السنغالية، لكن لا يزال التوتر قائماً بعد أن أودت الاحتجاجات العنيفة في عدة مدن بحياة ستة أشخاص أول من أمس ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 15 خلال يومين .

عدد القتلى هذا يتجاوز عدد من لقوا حتفهم في الاحتجاجات التي استمرت عدة أيام في السنغال قبل عامين عندما خرج أنصار زعيم المعارضة عثمان سونكو إلى الشوارع بسبب محاكمة اغتصاب قالوا إنها ذات دوافع سياسية.وينفي سونكو ارتكاب أي مخالفات. وصدر حكم بحقه بالسجن عامين بتهمة إفساد الشباب وهو حكم قد يمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية في فبراير.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز