بعد مأساة الهند.. أسوأ حوادث القطارات خلال 10 سنوات حول العالم

المصدر: أ ف ب

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يُعد حادث القطار، الذي أودى بحياة 288 شخصا على الأقل، الجمعة، في الهند من أسوأ كوارث السكك الحديد في العالم خلال السنوات العشر الماضية.

اليونان 2023

في 28 فبراير 2023، أدى اصطدام مقدمة قطار شحن بمقدمة قطار ركاب كان يربط بين أثينا وسالونيكي (شمال) إلى مصرع 57 شخصا، في أسوأ حادث سكة حديد شهدته اليونان على الإطلاق.

جمهورية الكونغو الديموقراطية 2022

في 10 مارس من عام 2022، خرج قطار شحن يقل مهاجرين غير شرعيين عن سكته في مقاطعة لوالابا، جنوب شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، ما أسفر عن مقتل 75 شخصاً على الأقل وإصابة 125 آخرين.

باكستان 2021

لقي ما لا يقل عن 63 شخصا حتفهم، في 7 يونيو من عام 2021، في خروج قطار عن مساره تلاه اصطدام مع قطار ركاب آخر في جنوب باكستان.

تايوان 2021

في 2 أبريل من عام 2021، قُتل ما لا يقل عن 49 شخصا وأصيب 200 عندما اصطدم قطار يقل حوالي 500 راكب بشاحنة تابعة لورشة بناء انزلقت من جسر بالقرب من مدينة هوالين الساحلية في شرقي تايوان. والحادث هو أسوأ كارثة قطار شهدتها الجزيرة في العقود الأخيرة.

باكستان 2019

أودى حريق اندلع في قطار ركاب بحياة 75 شخصا على الأقل، في 31 أكتوبر من عام 2019، في وسط باكستان. وشكل الحجاج الذين كانوا يتوجهون لحضور تجمع ديني أغلب الضحايا. ويُعزى الحادث إلى انفجار عرضي لأسطوانات الغاز.



الهند 2018

اصطدم قطار بمصلين تجمعوا لحضور مهرجان هندوسي في ولاية البنجاب الشمالية في 19 أكتوبر عام 2018، ما أسفر عن مقتل نحو 60 شخصا وإصابة 90 آخرين. كان الحشد على مسار سكة القطار لمشاهدة عرض للألعاب النارية.

الهند 2016

أدى خروج قطار يقل حوالي ألفي شخص عن مساره، في 20 نوفمبر عام 2016، في ولاية أوتار براديش (شمال) إلى مقتل 146 شخصا وإصابة نحو 180.

وانحرفت المقطورات الـ 14 عن المسار بالقرب من بلدة كانبور.

الكاميرون 2016

في 21 أكتوبر من عام 2016، خرج قطار يربط بين ياوندي ومدينة دوالا الساحلية عن مساره بالقرب من بلدة إسيكا (وسط)، مما أسفر عن مقتل 79 شخصا وإصابة نحو 600.

وخلص التحقيق إلى أن سبب الحادث يعود إلى "السرعة المفرطة".

الكونغو الديمقراطية 2014

خرجت قافلة بضائع تقل مئات الأشخاص عن مسارها، في 22 أبريل من عام 2014، في كاتانغا، في جنوب شرقي جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأشارت حصيلة رسمية لفترة طويلة إلى مقتل 74 شخصا وإصابة 163، لكن وكالة الأنباء الحكومية تحدثت بعد شهر عن مقتل 136 شخصا.

إسبانيا 2013

خرج قطار بلغت سرعته 179 كلم في الساعة في منحدر عال على بعد كيلومترات من سانتياغو دي كومبوستيلا (شمال غرب) عن مساره، في 24 يوليو من عام 2013. وقضى في الحادث 80 شخصا وجرح نحو 180 آخرون.

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