أردوغان يعيد تشكيل الحكومة التركية بتركيز على الاقتصاد والأمن

المصدر: د ب ا

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استبدل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت حكومته بأكملها تقريبا، بعد ساعات من توليه منصبه، وأعاد مساعدين سابقين مثل محمد شيمشيك.

وسيشغل شيمشك منصب وزير الخزانة والمالية، في حين تم تعيين رئيس الاستخبارات هاكان فيدان، المقرب من أردوغان منذ فترة طويلة، وزيرا للخارجية.

وعين أردوغان رئيس الأركان يشار جولر وزيرا للدفاع ومساعده السابق جودت يلماز نائبا للرئيس.

والوزيرة الوحيدة في مجلس الوزراء هي ماهينور أوزدمير جوكتاش، التي تم تعيينها وزيرة للأسرة. وتم تعيين حاكم اسطنبول علي يرلي كايا وزيرا للداخلية.

وكان وزير الصحة فخر الدين قوجه ووزير السياحة محمد نوري إرسوي هما العضوان السابقان الوحيدان في الحكومة اللذان احتفظا بمنصبيهما.

وكان محمد شيمشك مسؤولا إلى حد كبير عن الاقتصاد في مناصب مختلفة بين عامي 2007 و2018، واكتسب سمعة طيبة بين المستثمرين الغربيين. وبعد انتقال تركيا إلى الرئاسة التنفيذية في يوليو 2018، تمت إقالة شيمشك من مجلس الوزراء.

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