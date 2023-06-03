زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب وسط تركيا

المصدر: د ب ا

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ضرب زلزال بقوة 1ر4 درجات، اليوم السبت، ولاية سيواس وسط تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أن الزلزال وقع في منطقة أولاش على عمق 7 كيلومترات تحت الأرض، وفقا لقناة الأناضول للأنباء.

وفي تصريح للأناضول، قال قائمقام أولاش، سلجوق باش، إن السلطات لم تتلق بعد بلاغا عن وقوع أضرار جراء الزلزال.

وأكد أن فرق الإطفاء والبحث والإنقاذ على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي ظرف طارئ، بالتزامن مع مواصلة المسح بالمنطقة لتحري وقوع أضرار من عدمه.

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