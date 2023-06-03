رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن حزنه إزاء ضحايا حادث قطار بالهند

المصدر: د ب ا

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أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم السبت عن حزنه وأسفه العميق إزاء وقوع خسائر فى الأرواح وإصابات بسبب حادث قطارات في الهند، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أسوشييتد برس الباكستانية".

وكتب عبر موقع تويتر يقول إنه يشعر بحزن عميق لخسارة مئات الأرواح في حادث قطارات بالهند معربا عن تعازيه الحارة للأسر الثكلى التي فقدت أحباءها في هذه المأساة.

وارتفعت حصيلة قتلى اصطدام ثلاثة قطارات في منطقة بالاسور الهندية بولاية أوديشا، إلى 288 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى إصابة ما يربو على 850 مصابا في واحدة من أسوأ الحوادث من نوعها في الهند، منذ عقود.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء الحادث.

كشفت التحقيقات المبدئية في حادث قطارات الهند الثلاثة مساء أمس الجمعة عن أن قطار كورومانديل السريع الذي ضلع في حادث السكك الحديدية المأساوي في ولاية أوديشا الهندية دخل على خط حلقي جانبي بطريق الخطأ واصطدم بقطار بضائع كان متوقفا هناك وذلك بدلا من السير في الخط الرئيسي قبل محطة باهاناجار بازار مباشرة. وكان قطار ركاب ثالث ضالعا في الحادث.

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