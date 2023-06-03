أمطار تساعد فرق الإطفاء في مكافحة حرائق الغابات بكندا

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤولون في مقاطعة نوفا سكوشا الواقعة على المحيط الأطلسي في كندا، اليوم السبت، أنه تم احتواء حريق غابات منطقة هاليفاكس الذي تسبب في فرار آلاف السكان من منازلهم خلال الأسبوع الماضي، فيما يعود بشكل كبير إلى الأمطار.

وذكر ديفيد ستيفيز، وهو مسؤول في هيئة موارد الغابات بوزارة الموارد الطبيعية والمتجددة في نوفا سكوشا، أنه تم احتواء الحريق بنسبة 85 بالمائة، وهو الآن في منطقة مساحتها 9.5 كيلومترات مربعة فقط، ومن غير المرجح أن يتزايد بسبب مزيج من جهود الإطفاء والأمطار التي طال انتظارها، على حد قوله.

لكنه أوضح أنه مازال هناك عدد من المناطق المثيرة للقلق، وتستمر فرق الإطفاء في مراقبة النقاط الساخنة فضلا عن محيط الحريق من كثب.

اندلع الحريق الأحد في هاليفاكس، وسرعان ما امتد إلى عدة مديريات، ودمر نحو 200 مبنى منها 151 منزلا، وأجبر السلطات على إجلاء أكثر من 16 ألف شخص.

وقال ديف ميلدرم، نائب رئيس هيئة الإطفاء في هاليفاكس، إن الأمطار خففت الوضع السبت، لكنه أشار إلى أن ذلك يزيد أيضا من خطر تضرر أفراد فرق الإطفاء من السقوط أو التزحلق ويزيد من صعوبة يوم عملهم.

كما أفاد بأن هناك إصابتين حتى الآن من جراء الحر، بينما صدم عنصر إطفاء رأسه أثناء نقل معدات.

في مقاطعة شيلبورن، هناك حريق غابات آخر يعد هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ المقاطعة، مازال مستعرا خارج السيطرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز