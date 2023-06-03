روسيا تعلن إسقاط 6 صواريخ أطلقتها أوكرانيا على زابوروجيا

المصدر: د ب ا

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أفادت السلطات المحلية في مدينة بيرديانسك بمقاطعة زابوروجيا، اليوم السبت، بأن الدفاع الجوي الروسي أسقط 6 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية صوب المدينة.

وقالت إدارة مدينة بيرديانسك، في منشور عبر تطبيق "تليغرام": عند نحو الساعة 06:40 مساء (15:40 بتوقيت غرينتش)، سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في بيرديانسك، حيث أقدمت القوات الأوكرانية على إطلاق الصواريخ، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكانت السلطات المحلية في مدينة بيرديانسك قد أعلنت، أمس الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت محيط ميناء بيرديانسك على الساحل الشمالي لبحر آزوف في مقاطعة زابوروجيا، مشيرة إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية لا توجد إصابات أو دمار.

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