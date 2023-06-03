أردوغان يتعهد بتعزيز القوة الدبلوماسية لتركيا

المصدر: د ب ا

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تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعزيز اليد الدبلوماسية التركية في جميع أنحاء العالم، بينما وعد في الداخل بدستور جديد وشامل وتحسين الاقتصاد، خلال خطاب تنصيبه اليوم السبت.

وقال أردوغان في حفل في قصره الرئاسي بأنقرة ، حضره ممثلون من حوالي 80 دولة والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: "نعد بالعمل بكل قوتنا لحماية مجد الجمهورية التركية، وتعزيز سمعتها في العالم".

وتولى أردوغان الذي فاز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في 28 مايو فترة رئاسية أخرى مدتها خمس سنوات.

وقال أردوغان: "أصبحت العملية الانتخابية وراءنا الآن. لقد دخلت تركيا مسارا جديدا. لقد بدأ قرن تركيا"، مكررا شعار حملته الانتخابية.

ووصف إعادة انتخابه بأنها "واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ السياسة التركية".

كما حث أردوغان المعارضة التركية على احترام إرادة الأمة.





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