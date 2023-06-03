تفاصيل خطة إندونيسيا لإنهاء الحرب وأوكرانيا ترفض

المصدر: وكالات

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اقترح وزير الدفاع الإندونيسي اليوم السبت خطة سلام للحرب في أوكرانيا داعيا إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح واستفتاء تجريه الأمم المتحدة في المناطق التي وصفها بالأراضي المتنازع عليها.

رفض أوكراني

ورفض أوليج نيكولنكو المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية الخطة، مؤكدا على موقف كييف أن روسيا يجب أن تسحب جميع قواتها من أوكرانيا.

ودعا برابوو سوبيانتو وزراء الدفاع والعسكريين من مختلف دول العالم المجتمعين في "حوار شانغريلا"، أبرز القمم الأمنية الآسيوية، في سنغافورة لإصدار إعلان يدعو إلى وقف الأعمال العدائية.

واقترح خطة متعددة النقاط تشمل وقفا لإطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بالانسحاب 15 كيلومترا من موقع عمليات كل طرف.

وقال إنه ينبغي أن تراقب قوة حفظ سلام تنشرها الأمم المتحدة المنطقة منزوعة السلاح وتشرف عليها، مضيفا أنه ينبغي أن تجري الأمم المتحدة استفتاء "للتأكد بموضوعية من رغبات غالبية سكان مختلف المناطق المتنازع عليها".

وقال برابوو "أقترح أن يوجد "حوار شانغريلا" حالة من الإعلان الطوعي لدعوة أوكرانيا وروسيا إلى بدء مفاوضات السلام فورا".

وقال نيكولنكو إن أي مقترحات لوقف إطلاق النار ستسمح لروسيا بإعادة تنظيم صفوفها وتعزيزها.

وأضاف "لا توجد أراض متنازع عليها بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية لكي نجري فيها استفتاءات".

وأضاف "تحاول روسيا الآن بكل السبل الممكنة تعطيل الهجوم المضاد الأوكراني".

ويأتي اقتراح إندونيسيا في أعقاب زيارة الرئيس جوكو ويدودو لموسكو وكييف في العام الماضي حيث عرض الوساطة بين زعيمي البلدين وإحياء محادثات السلام. وكان في ذلك الوقت أيضا يترأس مجموعة العشرين.

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