أردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لولاية ثالثة في تركيا

المصدر: وكالات

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أدى رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية، يوم السبت، ليبدأ ولايته الرئاسية الثالثة والتي تأتي بعد ثلاث ولايات له رئيسا لوزراء تركيا.

فاز أردوغان، البالغ من العمر 69 عاما، بولاية رئاسية جديدة تمتد لخمس سنوات في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، والتي تمد حكمه للدولة عضو حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعشرين عاما.

وأدى أردوغان اليمين في جلسة بالبرلمان قبل مراسم تنصيب من المقرر أن يحضرها عشرات من الموفدين الأجانب.

ومن المزمع أن يعلن الزعيم التركي عن تشكيل حكومته لاحقا السبت.

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