مقتل 3 جنود إسرائيليين ومسلح في هجوم قرب حدود مصر

المصدر: البيان

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أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل 3 جنود ومسلح وإصابة جنديين آخرين، في "حادث أمني" وقع قرب الحدود الجنوبية لإسرائيل مع مصر.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 3 جنود من جراء الاشتباكات قرب الحدود المصرية، في منطقة مسؤولية الفرقة 80، بينما كانت القوات تحاول إحباط أنشطة تهريب في المنطقة.

وذكر الجيش الإسرائيلي: "نحقق فيما حدث على الحدود مع مصر بالتعاون مع الجيش المصري ونحن في محادثات شاملة مع الجانب المصري".

وكتب أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش على تويتر أنه وقع "اشتباك وتبادل لإطلاق النار مع مخرب داخل الأراضي الإسرئيلية".

وأضاف: "الجنود والقادة تمكنوا من إطلاق النار عليه وتحييده".

وتابع أن قوات الجيش تواصل أعمال التمشيط في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجري عقب الواقعة الأولى إن "حادثاً أمنياً وقع في منطقة لواء فاران الإقليمي، ما أدى إلى إصابة شخصين".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مسلحاً واحداً على الأقل فتح النار على القوات الإسرائيلية بالقرب من المنطقة عند الحدود المصرية، حيث أصيب إسرائيليان بالرصاص في وقت سابق، اليوم، بينما كانت قوات الأمن تعمل لإحباط أنشطة التهريب.

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لمكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى سوروكا بمروحيات عسكرية، فيما حلق الطيران الإسرائيلي في أجواء المكان.

وقال الجيش إن تبادلاً لإطلاق النار وقع بالقرب من الحدود مع مصر، وذلك بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث الأمني.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك صلة بين الواقعتين ومع من تبادل الجيش إطلاق النار.

ووقع الحادث الأمني عند معبر "نيتسانا"، الذي أنشئ عام 1982 بعد توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، واستخدم في بدايته معبراً للمسافرين والمركبات أيضاً.

ومع مرور الوقت، وبسبب الحركة الضئيلة في المعبر تقرر إيقاف عبور المسافرين، ومنذ ذلك الحين تحولت مهمته إلى نقل البضائع فقط.

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