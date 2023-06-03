تنزانيا تعلن انتهاء تفشي حمى ماربورغ

المصدر: د ب ا

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أعلنت الحكومة التنزانية أمس الجمعة، توقف انتشار فيروس حمى ماربورغ بعدما أكدت تفشيه في البلاد قبل أكثر من شهرين.

وقال بيان لمنظمة الصحة العالمية إن البلاد سجلت تسع حالات، ثماني حالات مؤكدة وواحدة محتملة، وست وفيات منذ إعلان انتشار المرض في 21 مارس الماضي.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن آخر حالة مؤكدة تم اختبارها جاءت سلبية للاختبار الثاني في 19 أبريل، حيث بدأ العد التنازلي لمدة ستة أسابيع لإعلان نهاية تفشي المرض. ويمثل فيروس ماربوغ أول انتشار لمرض مميت في تنزانيا.

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