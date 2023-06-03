تنصيب أردوغان رئيساً لتركيا اليوم

المصدر: عواصم - وكالات

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تتجه أنظار العالم اليوم إلى أنقرة، حيث حفل تنصيب الرئيس التركي المعاد انتخابه رجب طيب أردوغان، يحضره قادة ورؤساء دول ومنظمات من مختلف أنحاء العالم، وسط تقديرات بحضور 20 رئيس دولة و45 شخصية سياسية من كبار الشخصيات من الوزراء والممثلين الرسميين مراسم التنصيب، بحسب ما نقلت وكالة «تاس» عن مصدر تركي.

وبدأ الزعماء المدعوون لحضور حفل مراسم تنصيب الرئيس التركي بالتوافد إلى البلاد.

تشكيلة جديدة

وقال رئيس دائرة الاتصالات، في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن الرئيس أردوغان يؤدي اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان، وسيزور ضريح أتاتورك (أنيت كابير – النصب التذكاري)، متوقعاً أن يقوم أردوغان بإعلان التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء التركي في نهاية الحفل.

وأضاف: «نتوقع حضور 20 رئيس دولة، و45 وزيراً من دول مختلفة حفل تنصيب الرئيس أردوغان. ومن المتوقع حضور الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما سيحضر الأمين العام لحلف «ناتو»، ينس ستولتنبرغ». وسيمثل روسيا في الحفل، رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين.

كما وصل إلى أنقرة، رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانج، ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الكونغو، إيسيدور مفوبا، ورئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري.

من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أمس، أن الأخير سيحضر حفل تنصيب الرئيس التركي.

برلمان جديد

فيما افتتح البرلمان التركي الجديد، أمس، أولى جلساته بعد الانتخابات، وبدأ النواب الجدد أداء اليمين الدستورية بحضور الرئيس التركي الفائز بولاية رئاسية جديدة. كما تسلم رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، رئاسة البرلمان مؤقتاً بصفته أكبر النواب سناً.

حضر إلى جانب الرئيس التركي، رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المحكمة العليا، ورئيس الهيئة العليا للانتخابات، وممثلو بعثات أجنبية.

وأوردت وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن أداء النواب الجدد اليمين الدستورية يستغرق نحو 10 ساعات، لتبدأ بعد ذلك رسمياً أعمال البرلمان الـ28 في تاريخ الجمهورية.

يشار إلى أن البرلمان التركي يتكون من 600 عضو، وفي الانتخابات التي جرت يوم 14 مايو الماضي، وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، فقد حصل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الذي يرأسه الرئيس أردوغان، على 268 مقعداً.

وحزب «الشعب» الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، الذي يرأسه كمال كيليتشدار أوغلو، الذي كان مرشحاً لانتخابات الرئاسة، على 169 مقعداً، وحزب «الخير» القومي المعارض على 43 مقعداً، وحزب «الحركة القومية» على 50 مقعداً، فيما حصل حزب «الرفاه» من جديد على 5 مقاعد، و«اليسار الأخضر» 61 مقعداً، و«العمّال» التركي 4 مقاعد.

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