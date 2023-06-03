قائد «فاغنر» الروسية يؤكد انسحاب 99% من قواته من باخموت

المصدر: د ب ا

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أكد رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريجوزين، أن جميع مقاتليه تقريبا انسحبوا من مدينة باخموت الواقعة شرقي أوكرانيا التي تم السيطرة عليها.

وأوضح بريجوزين مساء أمس الجمعة أن 99% من الوحدات غادرت المدينة.

وتابع " تم تسليم جميع المواقع الى وزارة الدفاع (الروسية) بالنظام المناسب". وقال بريجوزين، الذي أعلن الانسحاب في أوائل يونيو، إنه تم توضيح كل شيء.

وقال قائد "فاغنر" إن قواته ستنسحب من خط المواجهة لكنها ستبقى متمركزة في منطقة دونيتسك بشرقي أوكرانيا.

وأكد بريجوزين أنه لم يعد هناك المزيد من "الاستفزازات" من جانب القوات المسلحة الأوكرانية.

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