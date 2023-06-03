موعد أول مناظرة بين المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأمريكية

المصدر: أ ف ب

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يتواجه المرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 في مناظرة أولى تنظم في 23 اغسطس في ولاية ويسكونسن، وفق ما اعلن الحزب الجمعة.

وتطول قائمة المرشحين الساعين الى قطع الطريق على الرئيس السابق دونالد ترامب، وأبرزهم حتى الآن رون ديسانتيس ونيكي هايلي وتيم سكوت.

وليتمكنوا من المشاركة في المناظرة، على المرشحين أن يفوا بسلسلة معايير (استطلاعات وجمع تبرعات...)، على أن يلتزموا جميعا دعم المرشح الجمهوري الذي يختاره الحزب في نهاية المطاف.

وإذا كان عدد المرشحين كبيرا، يمكن تنظيم مناظرة ثانية في 24 اغسطس، وفق ما أعلنت رئيسة الحزب رونا مكدانييل.

والفائز في هذه الانتخابات التمهيدية سيواجه في نوفمبر 2024 المرشح الذي يختاره الحزب الديموقراطي، وسيكون على الارجح الرئيس جو بايدن.

ولم يكن اختيار ميلووكي، أكبر مدن ويسكونسن، لتستضيف هذه المناظرة من باب الصدفة. فهذه الولاية في منطقة البحيرات العظمى عادة ما تشهد منافسة شديدة بين الجمهوريين والديموقراطيين في كل استحقاق انتخابي. وقد فاز فيها الرئيس الديموقراطي العام 2020 بفارق ضئيل.

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