زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى الناتو مستحيل قبل نهاية الحرب

المصدر: أ ف ب

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اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن ضم بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأمر الذي تطالب به كييف بإصرار هو "مستحيل" قبل نهاية الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاستوني الار كاريس إن "الانضمام إلى الناتو هو أفضل ضمان لأمن أوكرانيا (..) ولكننا نفهم أننا لن نجر أي دولة في الناتو إلى الحرب".

وتابع "لذلك، نتفهم أننا لن نصبح عضوا في الناتو ما دامت هذه الحرب مستمرة، ليس لأننا لا نريد ذلك بل لأن ذلك مستحيل".

هذا اعتراف نادر من الرئيس الأوكراني الذي كثف ضغوطه منذ بدء الحرب لضم بلاده في أسرع وقت ممكن إلى الحلف.

والخميس، طالب زيلينسكي بضم بلاده ومولدافيا إلى حلف شمال الأطلسي قائلا إن الشكوك حول انضمام بلاده تعرض أوروبا للخطر.

والاطلسي الذي يؤيد من حيث المبدأ ضم هذا البلد، يبقي الغموض حول الجدول الزمني إذ إن دخول كييف إلى الحلف قد يسبّب تصعيدا في النزاع لأن روسيا تعتبر مثل هذا التوسع خطا أحمر.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أكد في ابريل الماضي دعم المنظمة لطموحات كييف بدون ان يتطرق الى الجدول الزمني، معتبرا أن الاولوية هي تحقيق النصر في الحرب.

وستبحث مسألة انضمام اوكرانيا في قمة حلف شمال الاطلسي المقررة في فيلينوس في يوليو المقبل.

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