مصرع 50 شخصاً بتصادم قطارين في الهند

المصدر: رويترز، أ ب

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لقي 50 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 300 بصادم قطارين شرقي الهند.

وأفادت تقارير إعلامية بأن قطار ركاب خرج عن مساره واصطدم بقطار بضائع في منطقة بالاسور بولاية أوديشا اليوم.

وأكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عبر «تويتر»، اليوم، أن عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع، مشيراً إلى أنه يجري تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين.

وأوضح دي بي شيندي، مسؤول بمديرية بالاسور في ولاية أوديشا، أن منقذين حاولوا تحرير نحو 200 شخص آخرين يُخشى أن يكونوا عالقين داخل العربات.

وقال المتحدث باسم وزارة السكك الحديد، أميتاب شارما، إن بعض قطع محطمة من القطار الذي خرج عن القضبان سقطت على مسار مجاور وصدمها قطار ركاب آخر قادم من الاتجاه المقابل.

وذكرت وكالة الأنباء «برس ترست أو إنديا» أن قطار كورومانديل لإكسبريس كان في طريقه من هوراه في ولاية غربي البنغال إلى شيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو جنوباً.

وأظهرت صور عرضها التلفزيون فرق الإنقاذ تحاول إخراج الركاب من العربات المدمرة.

ويستقل أكثر من 12 مليون شخص يومياً 14 ألف قطار في الهند، ويسافرون 64 ألف كيلومتراً على القضبان.

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