عبدالله بن زايد يبحث مع وزير الخارجية البرازيلي تعميق الشراكة الاستراتيجية

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ماورو فييرا وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك على هامش اجتماع "أصدقاء بريكس" في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة وسبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والبرازيل في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والعمل المناخي.

واستعرض الجانبان عددا من القضايا المرتبطة بجدول أعمال اجتماع "أصدقاء بريكس" وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما استعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي ماورو فييرا مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها لويس إيناسيو لولا داسيلفا، رئيس البرازيل إلى دولة الإمارات الشهر الماضي، ودورها المهم في تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي والشراكة بين البلدين في القطاعات كافة.

واستعرض الوزيران التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية وسبل تعزيز العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية المشتركة خاصة في ظل عضوية دولة الإمارات والبرازيل الحالية في مجلس الأمن، كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية، مشيراً إلى أن البلدين الصديقين لديهما إرادة صلبة ورغبة قوية في دفع آفاق التعاون والشراكة نحو آفاق أرحب من النمو والتطور، بما يدعم رؤيتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام والتنمية لشعبيهما.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات تتطلع إلى العمل مع البرازيل في إطار مجموعة "بريكس" وذلك بما يخدم أهداف هذه المجموعة في دعم التنمية بالمجتمعات وترسيخ السلام والاستقرار العالمي.

وأعرب سموه عن تطلعه لمشاركة جمهورية البرازيل الاتحادية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يعقد نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.

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