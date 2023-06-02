الأمم المتحدة: أزمة غذائية وشيكة بسبب إعصار موكا

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت الأمم المتحدة، اليوم، من أن مساعدات قليلة للغاية تصل إلى المناطق التي ضربها الإعصار في ميانمار، مؤكدةً أن البلاد قد تواجه أزمة غذاء كبيرة في القريب العاجل إذا لم يتمكن المزارعون من زراعة المحاصيل.

وضرب إعصار موكا ولاية راخين الغربية والمناطق المجاورة الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بآلاف المساكن.

وقال تيتون ميترا، ممثل الأمم المتحدة في يانغون، أكبر مدينة في ميانمار: «الدمار هائل حقاً، والرياح العاتية»، موضحاً أنها «أطاحت بأبراج الاتصالات، وكسرت أعمدة خرسانية إلى نصفين، واقتلعت حتى أشجاراً عمرها 100 عام».

وتضرر ما يقدَّر بنحو 700 ألف منزل وتسببت الأمطار، إلى جانب هبوب العواصف، في إحداث دمار في قطاع الزراعة والثروة السمكية، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز