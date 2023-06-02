سيئول وواشنطن تتفقان على إنشاء أول توجيه مشترك للأمن السيبراني

المصدر: سيئول - د.ب.أ

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن سيئول وواشنطن وقعتا، اليوم الجمعة، اتفاقية بشأن إنشاء أول توجيه مشترك للأمن السيبراني، بهدف ضمان إجراء العمليات العسكرية المشتركة بسلاسة.

وجاء التوقيع، في الوقت الذي يكثف فيه الجانبان التنسيق الأمني ضد استمرار التهدادات من كوريا الشمالية، التي زادت التوتر هذا الأسبوع بإطلاقها الفاشل لصاروخ فضائي، وفق ما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ووقع ريو سيونج-ها، من هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، وإريك أو ويلكوم من القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، على بيان التوجيه في مقر هيئة الأركان المشتركة في سيئول.

وتم تصميم التوجيه لضمان الربط السلس بين آليات التحكم في القيادة المشتركة للحلفاء: نظام القيادة والتحكم المشترك لكوريا الجنوبية ونظام تبادل المعلومات الإقليمي للعمليات المشتركة لكوريا الجنوبية من الولايات المتحدة.

واعتبر الحلفاء الاتفاق خطوة كبيرة لترسيخ أسس التعاون في مجال الأمن السيبراني بين سلطات الدفاع في البلدين، وفقا للوزارة.

وقالت الوزارة: «نتوقع أن يسهم الاتفاق بدرجة كبيرة في توسيع التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مجال الأمن السيبراني».

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