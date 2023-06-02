الأمير هاري أول فرد بالأسرة المالكة البريطانية يدلي بشهادة في محكمة منذ 130 عاماً

المصدر: لندن - رويترز

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سيصبح الأمير هاري، أول فرد رفيع المستوى بالأسرة المالكة البريطانية، يقدم أدلة أمام محكمة منذ 130 عاماً، عندما يدلي بشهادته بعد أيام في دعوى رفعها ضد مؤسسة صحفية يتهمها بسلوك غير قانوني.

وسيظهر هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، على منصة الشهود بالمحكمة العليا في لندن، في إطار القضية التي رفعها وأكثر من مئة من المشاهير والشخصيات البارزة الأخرى، ضد «ميرور جروب نيوزبيبرز» وهي المؤسسة التي تصدر صحف «ديلي ميرور»، و«صنداي ميرور»، و«صنداي بيبول».

وستكون المرة الأولى التي يقدم فيها أحد كبار أفراد العائلة المالكة، أدلة منذ أن أدلى إدوارد السابع بشهادته حول قضية طلاق عام 1870، ثم بعد ذلك بعشرين عاماً في قضية تشهير تتعلق بلعبة ورق قبل أن يصبح ملكاً.

وتصدر الأمير هاري، وهو الخامس في ترتيب ولاية العرش، عناوين الصحف على مدى الأشهر الستة الماضية، بسبب خلافات قانونية مع الصحافة البريطانية، وإصدار مذكراته ومسلسل وثائقي على «نتفليكس» اتهم فيهما أفراداً بارزين من العائلة المالكة بالتواطؤ مع صحف ضده. ومن المرجح أن يجتذب ظهوره أمام المحكمة أنظار العالم.

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