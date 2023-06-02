تعيين أمريكية مدعية للمحكمة الخاصة لكوسوفو

المصدر: لاهاي - أ.ف.ب

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أعلنت المحكمة الخاصة لكوسوفو، اليوم الجمعة، تعيين الأمريكية، كيمبرلي ويست، في منصب مدعي عام هذه الهيئة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقراً لها.

وتتولى ويست المنصب خلفاً لجاك سميث الذي توجه في نوفمبر الماضي، إلى الولايات المتحدة للتحقيق في دور الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في أعمال العنف خلال اقتحام مؤيديه مقر الكونغرس.

وقالت المحكمة في بيان، إن كيمبرلي ويست المدعية الفدرالية الأميركية السابقة التي تتمتع بخبرة واسعة في التحقيقات الجنائية المحلية والدولية، اختيرت لمنصب مدع عام متخصص بعد إجراءات نظمها الاتحاد الأوروبي.

وقالت ويست: إنه لشرف كبير اختياري لهذا الدور المهم والصعب، أتطلع للانضمام إلى مكتب المدعي ودفع عمله قدماً.

والمحكمة الخاصة لكوسوفو الممولة من الاتحاد الأوروبي أنشئت في 2015، وهي هيئة تعتمد على قانون كوسوفو وتتألف من قضاة دوليين ومكلفة التحقيق في جرائم ارتكبها متمردو جيش تحرير كوسوفو أثناء النزاع وبعده.

ووجهت المحكمة، تهماً بارتكاب جرائم حرب إلى عدد من كبار مسؤولي جيش تحرير كوسوفو بمن فيهم رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي (2016-2020) الذي يحاكم حالياً.

وأصدرت المحكمة في ديسمبر الماضي، أول حكم لها في جرائم حرب، بالسجن 26 عاما لقائد سابق للمتمردين قام بتعذيب سجناء.

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