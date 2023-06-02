أوكرانيا: دفاعاتنا أسقطت عشرات الصواريخ والمسيرات من سماء كييف

المصدر: كييف - أ.ب

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قال مسؤولون محليون، اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أكثر من ثلاثين صاروخاً من طراز كروز وطائرة مسيرة روسية. وكتب سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف عبر تطبيق تلغرام، أن العاصمة الأوكرانية تعرضت في وقت واحد للهجوم من اتجاهات مختلفة بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ من طراز كروز من منطقة قزوين.

وأصيب مسن وطفل في الهجوم، الذي خلف أضرار لحقت بمنازل خاصة ومباني خارجية وسيارات، جراء الحطام المتساقط، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني.

وقال رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوغني، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت جميع الصواريخ من طراز كروز وكل الطائرات الهجومية المسيرة.

وفي الوقت نفسه، تعرضت المناطق الحدودية لروسيا مرة أخرى لإطلاق النار من أوكرانيا. وفي إقليم بريانسك الفيدرالي الروسي المجاور، والمتاخم لأوكرانيا،

وقال الحاكم الإقليمي، ألكسندر بوغوماز، إن القوات الأوكرانية قصفت قريتين صباح الجمعة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، إن القادة الروس يواجهون الآن معضلة حادة بشأن ما إذا كان عليهم تعزيز الدفاعات في المناطق الحدودية لروسيا أو تعزيز خطوطهم في أوكرانيا.

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