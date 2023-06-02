أمريكا وتايوان توقعان اتفاقية تجارية رغم معارضة الصين

المصدر: واشنطن - أ.ب

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وقعت الولايات المتحدة على اتفاقية تجارية، مع تايوان وسط معارضة من الصين. وتقول الحكومتان، إن المبادرة الأمريكية - التايوانية بشأن تجارة القرن الحادي والعشرين ستعزز العلاقات التجارية من خلال تحسين الجمارك والاستثمار والأنظمة الأخرى.

ووقع الإجراء موظفون في كيانات غير رسمية تحافظ على العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان، مركز صناعة التكنولوجيا الفائقة. وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، في بيان، إن الاتفاقية تهدف إلى تقوية وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وحضر حفل التوقيع، نائبة الممثل التجاري الأمريكي، سارة بيانكي. واتهمت الحكومة الصينية واشنطن بانتهاك الاتفاقيات الخاصة بوضع تايوان وطالبت الحكومة الأمريكية بوقف الاتصال الرسمي بالحكومة في الجزيرة.

وكثفت حكومة الرئيس الصيني، شي جين بينغ جهودها، تحليق طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل بالقرب من الجزيرة. وزار سياسيون أمريكيون وأوروبيون، تايوان لإظهار الدعم لحكومتها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: «يجب على الولايات المتحدة وقف أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية مع تايوان والامتناع عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية الداعية لاستقلال تايوان».

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