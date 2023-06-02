بعد 27 عاماً .. أمريكا تعيد فتح سفارتها في سيشيل

المصدر: واشنطن - أ.ب

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أعادت الولايات المتحدة، فتح سفارتها في سيشيل بعد 27 عاماً من الغياب. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن هذه الخطوة في وقت متأخر من أمس الخميس، بعد أن كشفت النقاب عن خطط لفتح بعثة دبلوماسية في شمال النرويج، والتي ستكون المنشأة الوحيدة من نوعها فوق الدائرة القطبية الشمالية.

وتم إغلاق السفارة الأمريكية في فيكتوريا عاصمة سيشيل في العام 1996 كجزء من تدابير توفير التكاليف بعد نهاية الحرب الباردة. وتم التعامل مع المصالح الأمريكية في الأرخبيل المؤلف من 115 جزيرة على بعد 1500 كيلومتر شرق البر الرئيسي لأفريقيا من قبل دبلوماسيين مقيمين في موريشيوس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان: «لقد حان الوقت لرفع مستوى العلاقة حتى نتمكن معاً من معالجة التحديات المشتركة بشكل أفضل والاستفادة من الفرص المفيدة للطرفين»، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة ستركز جهودها هناك على التنمية الاقتصادية وتغير المناخ والأمن البحري ومكافحة الجريمة عبر الوطنية والفساد. وأضاف: «سعينا المشترك لتحقيق السلام والديمقراطية والازدهار سيكون منارة عبر إفريقيا ومنطقة المحيط الهندي».

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