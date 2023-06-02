روسيا: أوكرانيا قصفت قريتين في بريانسك

المصدر: موسكو - رويترز

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قال ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك الروسية، في سلسلة منشورات على تطبيق تلغرام، اليوم الجمعة، إن قريتين تعرضتا للقصف من قبل القوات الأوكرانية، لكن ذلك لم يسفر عن إصابات.

ولم يتسن بعد التحقق من الهجمات المعلن عنها على قريتي لوماكوفكا ونوفايا بوجوش القريبتين من الحدود مع منطقتي تشيرنيهيف وسومي في أوكرانيا.

وأعلن مسؤولون، أن الهجمات زادت من شمال أوكرانيا وقالوا إن القوات الأوكرانية حاولت أمس الخميس عبور الحدود إلى منطقة بيلجورود، في أول توغل من نوعه.

وأفاد فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم بيلجورود، بأنه تم الإبلاغ عن حادثة قصف واحدة على الأقل خلال الليل في منطقة شيبيكينو، وإجلاء أكثر من 2500 شخص من المنطقة.

وتنفي أوكرانيا تورط جيشها في عمليات التوغل، وتقول إن تلك العمليات ينفذها متطوعون روس.

ورفعت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، التحذيرات من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد، وقال مسؤولون في العاصمة كييف إن الدفاعات الجوية أسقطت على ما يبدو أكثر من 30 صاروخاً وطائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

وشنت موسكو نحو 20 هجوما منفصلاً بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن أوكرانية منذ بداية مايو الماضي.

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