موسكو تعلن إسقاط عدة مُسيّرات أوكرانية بالقرب من كورسك

المصدر: د ب ا

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صرح حاكم إقليم كورسك الروسي، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الجمعة، بأنه قد تم إسقاط عدة مسيرات أوكرانية باستخدام منظومات الدفاع الجوي بالقرب من مدينة كورسك الروسية.

وقال ستاروفويت على تليغرام: "هذه الليلة بالقرب من كورسك، تم إسقاط عدة مسيرات أوكرانية بواسطة نظام الدفاع الجوي"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وحث الحاكم السكان على البقاء هادئين حيث إن المدينة تحت "حماية موثوقة" من الجيش الروسي. ولم يقدم الحاكم أي معلومات عن الخسائر البشرية أو الأضرار المادية.

وفي وقت سابق، أمس الخميس، أبلغ عمدة مدينة بيلغورود الروسية عن انفجار مسيّرة في المدينة قرب محطة "روسنفط" للوقود، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين.

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