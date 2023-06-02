ميدفيديف: روسيا أنتجت أكثر من 600 دبابة هذا العام

المصدر: د ب ا

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أعلن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، يوم أمس الخميس، أن الصناعة الروسية أنتجت أكثر من 600 دبابة هذا العام.

وقال ميدفيديف لمتدربين عسكريين في منطقة فولغوغراد: "فيما يتعلق بمعظم معايير إنتاج المعدات العسكرية، والمعدات الخاصة، والذخائر المتفجرة، فقد وصلنا إلى المستوى الذي بدا لنا منذ بعض الوقت رائعًا، ولن أذكر أرقامًا لأسباب واضحة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتابع " لا يزال هناك مهمات يجب القيام بها، ولكن إذا أخذنا أهم العناصر في الاعتبار، كالقذائف والمدفعية والدبابات، فهذه الأرقام مثيرة للإعجاب للغاية".

وأردف ميدفيديف: "هذا العام وحده، أنتجت صناعتنا أكثر من 600 دبابة".

وعرض ميدفيديف مقارنة لهذه الأرقام مع تلك الواردة فيما يتعلق بالإمدادات العسكرية من الغرب إلى أوكرانيا.

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