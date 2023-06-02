البرلمان الأوروبي يصوت لصالح زيادة انتاج الذخيرة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

صوت البرلمان الأوروبي أمس الخميس، لصالح زيادة الانتاج الأوروبي من الذخيرة على ضوء الحرب في أوكرانيا.

ووافق نواب البرلمان على مشروع قانون مماثل يهدف إلى تسريع وتيرة إمدادات الذخيرة لأوكرانيا.

ويهدف مشروع القانون أيضا إلى مساعدة دول الاتحاد الأوروبي على زيادة مخزون الذخيرة في ترساناتها.

ويتعين على البرلمان الأوروبي أن يتفاوض الآن مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن الشكل النهائي للاقتراح.

ووفقا لمشروع القانون، سوف يتم تعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي على الانتاج مع إجراءات موجهة بدقة بما في ذلك ضخ 500 مليون يورو (538 مليون دولار).

وقال رئيس الطاقم التفاوضي للبرلمان الأوروبي، كريستيان بوسوي إن هذا التحرك خطوة هامة للأمام بالنسبة لـ "أمن اتحادنا والدفاع عنه" وللدعم الذي لا يتزعزع لأوكرانيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز