«الناتو» يتردد في حسم عضوية أوكرانيا

المصدر: (عواصم - وكالات)

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ترددت دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أمس، في حسم مسألة انضمام أوكرانيا للحلف، حيث ناقشت خلال اجتماعها في أوسلو، موضوعات خلافية عالقة، مثل: انضمام أوكرانيا، وخلافة أمين عام «الناتو» الحالي، ينس ستولتنبرغ، ورفع الإنفاق العسكري.

فيما أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن نفاد صبره في هذا الصدد. وجدد ستولتنبرغ تأكيده لأوكرانيا، أنها ستصبح عضواً في «الناتو»، ليبقى السؤال (متى؟)، مثيراً للانقسامات داخل الحلف.

وقال ستولتنبرغ «كان اجتماعاً غير رسمي. لم يتم اتخاذ قرار، ولكن كان لدينا مبادلات مفتوحة للتوصل إلى توافق»، وشدد على أنه «لا نعرف متى ستنتهي الحرب، لكن يجب أن نضمن اتخاذ ترتيبات موثوقة، لضمان أمن أوكرانيا في المستقبل». وأقر بأن «تفاصيل كيفية القيام بذلك وطبيعة الآليات، كل ذلك لم يتم تحديده بعد».

من ناحيته، قال الرئيس الأوكراني، إنه ينتظر «رسالة واضحة جداً»، تؤكد انضمام بلاده إلى الحلف «بعد الحرب».

وحذر زيلينسكي، من داخل القمة الأوروبية في مولدافيا «كل شك نظهره، هو خندق». وقال «يجب أن تكون كل الدول الأوروبية التي تتشارك حدوداً مع روسيا .. أعضاء كاملي العضوية في «الناتو» والاتحاد الأوروبي».

وركزت محادثات وزراء الخارجية في النرويج على ضمانات الأمن والحماية، لمواكبة كييف على طريق العضوية، وتجنب صراع جديد مع روسيا.

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