الهند تجري تدريباً ناجحاً لإطلاق الصاروخ الباليستي أجني -1

المصدر: د ب ا

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أجرت الهند أمس الخميس تدريباً ناجحاً لإطلاق الصاروخ الباليستي أجني - 1 .

وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان "نفذت قيادة القوات الاستراتيجية تدريبا ناجحا لإطلاق الصاروخ الباليستي متوسط المدى اجني -1 من جزيرة ايه بي جيه عبد الكلام في أوديشا في الاول من يونيو الجاري"، بحسب قناة "إن دي تي في" الهندية.

وأضافت "الصاروخ نظام مجرب وقادر على ضرب أهداف بدرجة عالية جدا من الدقة. نجح تدريب إطلاق في التحقق من صحة جميع المعايير التشغيلية والفنية للصاروخ".

في العقدين الماضيين، ركزت الهند على تعزيز قدرتها على الردع الاستراتيجي من خلال تطوير العديد من الصواريخ الباليستية والذخائر الموجهة بدقة والمنصات ذات الصلة.

وطورت الهند أنواعًا مختلفة من سلسلة صواريخ أجني.

وفي ديسمبر الماضي، نجحت الهند في اختبار الصاروخ الباليستي أجني -5 القادر على حمل رأس نووية والذي يستطيع ضرب أهداف على مسافات تصل إلى خمسة آلاف كيلومتر.

ويتراوح مدى الصواريخ أجني 1 إلى أجنى 4 من 700 كيلومتر إلى 3500 كيلومتر وقد تم نشرها بالفعل.

وفي أبريل الماضي، نجحت الهند في تنفيذ أول تجربة طيران لصاروخ اعتراضي في الغلاف الجوي الداخلي من سفينة قبالة ساحل أوديشا في خليج البنغال كجزء من برنامج الدفاع الصاروخي الباليستي الطموح.

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