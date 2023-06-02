فيديو .. بايدن يسقط في حفل تخريج دفعة طلبة بأكاديمية القوات الجوية

المصدر: د ب ا

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سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن على منصة عقب الإدلاء بكلمة في حفل تخريج دفعة من طلبة أكاديمية القوات الجوية الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس.

وتعثر بايدن /80 عاما/ وسقط أرضا بعد تسليم الشهادة لآخر طالب ضمن حوالي 900 طالب بالأكاديمية أثناء سيره على المنصة. وبدا أنه يشير إلى كيس رمل قريب بعدما سقط، مشيرا إلى أنه تعثر.

وساعد أفراد الخدمة السرية وعناصر الجيش بايدن على الفور كي ينهض ويعود إلى مقعده. وذكر البيت الأبيض أن بايدن لم يتعرض لأي إصابات.

وظل بايدن على المنصة لأكثر من 90 دقيقة سلم خلالها الشهادات وصافح خريجي الأكاديمية بعد الإدلاء بخطابه.

سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن على منصة عقب الإدلاء بكلمة في حفل تخريج دفعة من طلبة أكاديمية القوات الجوية الأمريكية وتعثر بايدن /80 عاما/ وسقط أرضا بعد تسليم الشهادة لآخر طالب ضمن حوالي 900 طالب بالأكاديميةhttps://t.co/Oq1kcmaDpj#صحيفة_البيان pic.twitter.com/utwARjDyDL — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 1, 2023

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