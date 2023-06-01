شولتس يقلل من احتمال ضم أوكرانيا سريعاً إلى حلف الأطلسي

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

قلل المستشار الألماني أولاف شولتس من احتمال ضم أوكرانيا سريعا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي أعقاب قمة الجماعة السياسية الأوروبية الجديدة (إي بي جي) في مولدوفا، قال السياسي الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس، إن ضم أوكرانيا سريعا حتى بعد انتهاء الحرب الروسية عليها ليس مضمونا.

وأوضح شولتس أن هناك " معايير واضحة للغاية للعضوية"، مشيرا إلى أن من بين هذه المعايير ألا يكون البلد الراغب في الانضمام ضالعا في صراعات حدودية.

وفي معرض رده على سؤال حول الضمانات الأمنية الأخرى المحتملة بالنسبة لأوكرانيا بعد نهاية الحرب، قال شولتس إنه يجب تصميم هذه الضمانات بالشكل الذي يجعل أوكرانيا في مأمن من خطر وقوع هجوم ويجعلها مستقرة في نفس الوقت.

ورأى المستشار أنه لا يجب أخذ هذه الضمانات الأمنية على محمل الجد من جانب أوكرانيا وحدها بل من كل الآخرين أيضا، لكنه لم يفصل على نحو أكثر تحديدا. وذكر شولتس أن من الممكن أن تكون هناك فرص تنمية مختلفة.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب في وقت سابق بأن يتم توجيه "دعوة صريحة" لبلاده للانضمام إلى الحلف الأطلسي خلال قمة الحلف في ليتوانيا في يوليو المقبل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز