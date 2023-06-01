روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني عند حدودها

المصدر: أ ف ب

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أعلنت موسكو، اليوم، عن إحباط هجوم أوكراني عند حدودها، مشيرةً إلى أنها نفَّذت قصفاً بالصواريخ على كييف.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الأوكراني جرى نحو الساعة 03,00 صباحاً (00,00 ت غ)، بواسطة وحدات مكوّنة من سريتين من المشاة معززتين بدبابات.

وأضافت أنها استخدمت طائرات ومدفعية لصد الهجمات ومنع القوات الأوكرانية من العبور إلى الأراضي الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإقليمية إصابة ثمانية أشخاص بجروح في منطقة بيلغورود في هجوم تم تحميل القوات الأوكرانية مسؤوليته.

وبدأ هجوم موسكو الأخير على كييف صباحاً عندما أُطلقت صواريخ بالستية وأخرى من طراز كروز من منطقة بريانسك الروسية.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني اعتراض وتدمير جميع الصواريخ، مشيراً إلى أن عددها 10 صواريخ.

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