الصين وسنغافورة تتفقان على إنشاء خط ساخن لتسهيل اتصالات دفاعية

المصدر: سنغاورة - أ.ب

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وضعت الصين وسنغافورة، الأساس لخط ساخن بين البلدين، من شأنه أن يسهل إجراء اتصالات رفيعة المستوى بين بكين وشريك أمريكي وثيق في آسيا، في وقت تتصاعد فيه التوترات الصينية مع واشنطن ويتوقف الحوار.

ووقع وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، مذكرة تفاهم مع نظيره السنغافوري، نغ إنغ هين، للعمل على إنشاء خط هاتفي آمن للاتصالات رفيعة المستوى بين القادة الدفاعيين، وفقاً لبيان صادر عن سنغافورة.

وقال البيان، إن مثل هذه الخطوط المفتوحة رفيعة المستوى من الاتصالات مهمة لتعزيز التفاهم والثقة المتبادلين، دون إعطاء جدول زمني لموعد إنشاء الخط الساخن.

ويقوم لي بأول زيارة له لسنغافورة كوزير للدفاع، ويناقش على نطاق واسع قضايا الأمن العالمي والإقليمي مع مجموعة من المسؤولين.

وقالت سنغافورة، إن المؤسسات الدفاعية في البلدين تتفاعل بانتظام من خلال التدريبات الثنائية والمتعددة الأطراف، وأن زيارته تؤكد العلاقات طويلة الأمد والدافئة والودية.

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