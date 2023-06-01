واشنطن وطوكيو تعززان تحالفهما العسكري

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في طوكيو، إن الولايات المتحدة واليابان تعملان على تحديث تحالفهما العسكري، في مواجهة تهديدات الصين وكوريا الشمالية وروسيا. ويزور المسؤول الأمريكي الكبير طوكيو، لإجراء محادثات ثنائية قبل التوجه إلى قمة شانغريلا الأمنية في سنغافورة.

وقبل لقاء مع نظيره الياباني، ياسوكازو هامادا، أشار أوستن إلى أن بلديهما يواجهان تحديات مشتركة مرتبطة بالسلوك القسري للصين والاستفزازات الخطيرة لكوريا الشمالية والحرب التي اختارتها روسيا في أوكرانيا، مضيفاً: «لكننا متحدون بمصالحنا وقيمنا المشتركة ونتخذ خطوات مهمة لتحديث تحالفاتنا وتعزيز ردعنا».

وأشار أوستن إلى التعاون الثلاثي مع أستراليا وكوريا الجنوبية، وزيادة وتيرة ونطاق وحجم المناورات والتدريب.

وقال أوستن، إن القوات الأمريكية واليابانية أصبحت أكثر تنوعاً في قدراتها وأكثر مرونة وأكثر قدرة على الحركة، مرّحبا بقرار اليابان امتلاك قدرات لهجوم مضاد وتحسين تبادل المعلومات مع واشنطن.

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