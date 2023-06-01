بايدن: إقرار مجلس النواب مشروع قانون سقف الدين «خطوة أساسية»

المصدر: أ ف ب

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رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"الخطوة الأساسية" التي اتّخذها مجلس النواب بإقراره الأربعاء مشروع قانون يعلّق العمل حتى 2025 بسقف الدين العام ويجنّب تالياً الولايات المتّحدة التخلّف عن سداد ديونها.

وقال بايدن في بيان إنّ "مجلس النواب اتّخذ اليوم خطوة أساسية إلى الأمام للحؤول دون أن تتخلّف" الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها، مشدّداً على أنّ "الطريق الوحيد للمضيّ قدماً هو تسوية بين الحزبين" الديموقراطي والجمهوري.

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