بلينكن يحضّ الصين على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء بكين إلى الموافقة على مزيد من الاتصالات مع واشنطن بعد حادثة طيران الأسبوع الماضي حمّل فيها المسؤولية لطيار صيني.

وقال بلينكن لصحافيين خلال زيارة للسويد "أعتقد أن ذلك يؤكد فحسب على أهمية أن تكون بيننا خطوط اتصال منتظمة ومفتوحة، منها بين وزيري الدفاع في بلدينا".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الإثنين أن بكين رفضت تلبية دعوة أمريكية لعقد اجتماع هذا الأسبوع في سنغافورة بين وزيري دفاع البلدين لويد أوستن ولي شانغفو. ووصف بلينكن الرفض بـ"المؤسف".

وأعلن الجيش الأمريكي الثلاثاء أن طياراً صينياً قام "بمناورة عدوانية غير مبررة" الجمعة بالقرب من طائرة استطلاع عسكرية أمريكية كانت فوق بحر الصين الجنوبي.

وشدّد بلينكن على أن "الطيار الصيني قام بمناورة خطرة مقترباً جدا من الطائرة ".

وأضاف "حصلت سلسلة عمليات مماثلة ليس فقط تجاهنا ولكن تجاه بلدان أخرى في الأشهر الأخيرة".

وتظهر لقطات فيديو نُشرت طائرة مقاتلة تمر أمام طائرة أمريكية تهتز بفعل الاضطرابات الناجمة عن مرور المقاتلة الصينية.

واتهمت الصين الولايات المتحدة الأربعاء بالقيام بـ "مناورات استفزازية وخطيرة". وقالت "توغلت طائرة استطلاع أمريكية من طراز RC-135 عمدا في منطقة التدريب التابعة لنا للقيام (بعملية) استطلاع وتدخل".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز