اليابان تعتزم إنفاق 3.5 تريليونات ين على دعم تربية الأطفال

المصدر: د ب ا

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أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمس الأربعاء أن حكومته تستهدف إنفاق نحو 5ر3 تريليونات ين على دعم تربية الأطفال خلال فترة مكثفة مدتها ثلاث سنوات تبدأ في أبريل المقبل.

وتشمل التدابير المقترحة توسيع علاوات الأطفال، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وقال وزير التنشيط الاقتصادي الياباني شيجيوكي جوتو، للصحفيين، إن كيشيدا أصدر تعليمات، لوزير المالية شونيتشي سوزوكي ووزير التنشيط الاقتصادي شيجيوكي جوتو ومسؤولين آخرين، للتعامل مع الخطة.

وأضاف جوتو أن المسؤولين وافقوا على دراسة كيفية تمويل هذه التدابير عندما تعد الحكومة موازنة الدولة في وقت لاحق من العام الجاري.

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