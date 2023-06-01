روسيا تهدد: قادة بريطانيا «أهداف مشروعة»

المصدر: دبي - البيان عواصم - وكالات

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تصاعد التوتر بين موسكو والغرب وأخذ منحى أشد خطورة، وأكدت واشنطن وباريس قرب الهجوم الأوكراني المضاد.

فيما اعتبرت موسكو المسؤولين البريطانيين أهدافاً مشروعة، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير آخر سفينة بحرية أوكرانية.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، رداً على سؤال بشأن العواقب المحتملة لهجوم طائرات من دون طيار على موسكو وخطر قيام الغرب بتزويد كييف بمزيد من الأسلحة بعيدة المدى، إن القوات المسلحة الروسية لديها إجابات على جميع الأسئلة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله في مؤتمر صحافي بموزمبيق: «قواتنا المسلحة تتعامل مع العواقب. أنا متأكد من أن لديها إجابات على جميع الأسئلة». وقال: «عندما يزود الغرب النظام الأوكراني بأسلحة بعيدة المدى وفي نفس الوقت يقول، كما لو كان يبرر، إننا لا نشجع الضربات على الأراضي الروسية نفسها فهذه كذبة».

واعتبر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، المسؤولين البريطانيين الذين يدعمون أوكرانيا يمثلون «أهدافاً عسكرية مشروعة». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ميدفيديف قوله لوكالة «بي أيه ميديا» البريطانية، إن دعم بريطانيا لكييف يرتقي لكونه «حرباً غير معلنة» ضد روسيا.

وتزامن تصريحات ميدفيديف مع تواصل «حرب المسيّرات» بين موسكو وكييف، وأعلنت السلطات الروسية اندلاع حريق في مصفاة نفط إثر هجوم بمسيّرة أوكرانية، وتحدثت عن تدمير «آخر سفينة حربية تملكها أوكرانيا» خلال ضربات مركزة أخيراً.

وكان ميديفيديف يرد على تصريح لوزير الخارجية جيمس كليفرلي قال فيه، إن أوكرانيا لديها الحق في «عرض قواتها خارج حدودها» لتصل إلى روسيا.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أنه من المقرر أن تبدأ أوكرانيا الهجوم المضاد هذا الصيف، ويمكنها الاعتماد على إمداد مبكر بأسلحة إضافية من الولايات المتحدة. وأضاف لشبكة «سي إن إن» الأمريكية: «نريد أن تمتلك أوكرانيا كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، فيما هي تستعد لشن هجوم مضاد في الصيف».

حال الفشل

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الغرب سيعيد النظر في تسليح أوكرانيا إذا فشل «الهجوم المضاد». وأكد ماكرون، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت هشاشة أوروبا، مشدداً على ضرورة دعم كييف من أجل شن هجوم مضاد ناجح.

وأضاف خلال «منتدى براتيسلافا للأمن»، إن «أوكرانيا تحمي أوروبا اليوم وتحتاج ضمانات أمنية موثوقة» في حلف الناتو، فيما عارضت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في المنتدى نفسه، مقترحات عدد من الدول لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، تدمير (يوري أوليفيرينكو)، وهي آخر سفينة حربية أوكرانية، أثناء رسوها في ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وقالت إن الهجوم الذي شنته القوات الجوية والصاروخية الروسية وقع الاثنين. وأضافت: أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي خلال الساعات الـ24 الماضية صاروخاً بعيد المدى من طراز«ستورم شادو» و12 صاروخاً من طراز «هيمارس».

ونقلت «سبوتنيك» عن وزارة الدفاع الروسية أن قوات «أحمد» الشيشانية ولواء البندقية الآلي الخامس نفذت عمليات هجومية ناجحة على محور ماريينكا. وكان رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أعلن أمس أن قواته تلقت الأوامر ببدء هجوم على أكثر من محور في الدونباس.

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