قانون ياباني يسمح بعمل المفاعلات النووية أكثر من 60 عاماً

المصدر: (طوكيو - أ.ف.ب)

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أقر البرلمان الياباني، أمس، قانوناً يسمح بتمديد فترة استغلال المفاعلات النووية في اليابان المحددة حالياً بـ60 عاماً، لضمان تأمين إمدادات الكهرباء في البلاد ومساعدتها على تحقيق أهدافها المناخية.

وسيسمح هذا الإجراء باستبعاد فترة إغلاق المفاعلات بسبب امتثالها لقواعد السلامة النووية الجديدة التي أقرتها اليابان بعد كارثة فوكوشيما في عام 2011 أو تنفيذاً لأحكام قضائية مؤقتة، من إجمالي العمر الافتراضي للخدمة.

ويعتبر هذا الإجراء أحد الاحتمالات التي أعلنها رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الصيف الماضي لإعادة تنشيط قطاع الطاقة النووية، بعد أشهر من ظهور أزمة الطاقة جراء حرب أوكرانيا. وأعطت هيئة الرقابة النووية اليابانية موافقتها في فبراير.

ويتضمن القانون الجديد فحص المفاعلات من قبل هيئة الرقابة النووية اليابانية كل 10 سنوات بعد 30 عاماً من الخدمة. وكانت الترسانة النووية لليابان قد أوقفت تماماً عن العمل بعد كارثة فوكوشيما، التي تسبب بها زلزال شديد تلاه تسونامي ضخم شمال شرق البلاد.

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