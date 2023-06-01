جنوب أفريقيا توصي بالتخلي عن الوقود الأحفوري للطاقة

المصدر: (جوهانسبرغ- د.ب.أ)

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أوصت مفوضية المناخ الرئاسية في جنوب أفريقيا، البلاد التي تعتمد على الفحم في أغلب إنتاجها للكهرباء، بالتخلي عن الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة المستقبلية، واستخدام مقدار متدنٍ فقط من الغاز، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت المفوضية في مجموعة من التوصيات بشأن كيفية هيكلة جنوب أفريقيا لنظامها الكهربائي، في مراجعة لخطة الموارد المتكاملة للبلاد، وهي مخطط لصناعة الطاقة، يجب أن يشمل 50 جيجا واط إلى 60 جيجا واط من الطاقة المتجددة بحلول 2023.

وأضافت أنه لا يجب بناء سوى ثلاثة إلى خمسة غيغا واط من المحطات التي تعمل بالغاز، ولا يجب استخدامها إلا في أوقات ذروة الطلب.

وتابعت المفوضية في تقريرها الذي صدر الثلاثاء أنه لا يجب أن يكون هناك محطات غاز وفحم جديدة للقيام بدور الدعم في أوقات الطلب المرتفع.

وتأتي التوصيات في وقت تعاني فيه جنوب أفريقيا من أسوأ انقطاعات في الكهرباء لها على الإطلاق، فيما ينقطع التيار الكهربائي لأكثر من عشر ساعات في اليوم، وتفتح قطاع توليد الكهرباء أمام القطاع الخاص.

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