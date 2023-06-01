مايك بنس يطلق حملته الرئاسية في ولاية أيوا يوم 7 يونيو

المصدر: أ ب

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سيطلق نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس رسميا في ولاية أيوا الأسبوع المقبل حملته للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري له لمنصب الرئيس، ما يضيف مرشحا آخر إلى ساحة المعركة المتنامية داخل الحزب الجمهوري ويضعه في منافسة مباشرة مع رئيسه السابق دونالد ترامب.

ويقيم بنس حدثا انطلاقا في دي موين في 7 يونيو، وهو تاريخ عيد ميلاده الـ64، وفقا لمصدرين مطلعين على خططه.

يرى فريقه أن التصويت المبكر في ولاية أيوا أمر بالغ الأهمية لمساره المحتمل للفوز ويقول مستشاروه إنه يخطط للقيام بحملة قوية من أجل الناخبين المسيحيين الإنجيليين المحافظين في الولاية.

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