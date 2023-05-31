مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يخطّط لزيارة كييف وربما موسكو

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

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أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، عن أمله في أن يزور كييف ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية، وربما موسكو قريباً.

وقال جروسي للصحافيين، بعد جلسة مجلس الأمن الدولي: «أخطط لمحاولة الذهاب إلى كييف وإلى زابوريجيا، وربما إلى موسكو»، وفق وكالة أنباء تاس الروسية.

وأعرب جروسي، عن أمله في أن يتوجه إلى أوكرانيا قريباً، لكنه لم يحدد أطراً زمنية، مشيراً إلى أنّه يتوقع زيارة روسيا أيضا، لأنه بحاجة إلى الحفاظ على الاتصال مع الجانبين.

إلى ذلك، صاغ جروسي مبادئ توجيهية لحماية محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقال جروسي، وهو يسرد مطالبه في مجلس الأمن الدولي: «يجب ألا يكون هناك أي هجوم من أي نوع من أو ضد المحطة، لا سيما استهداف المفاعلات، ومخزون الوقود المستنفد، والبنية التحتية الحيوية الأخرى أو الأفراد»، داعياً روسيا وأوكرانيا إلى اتباع القواعد لمنع انبعاث المواد المشعة من محطة زابوريجيا.

وشدّد جروسي على أنه لا ينبغي استخدام زابوريجيا كقاعدة عسكرية أو كمنشأة لتخزين أسلحة مثل الدبابات أو المدفعية، مطالباً بضمان إمدادات الطاقة الخارجية للمحطة وحماية المحطة من أعمال التخريب. وأضاف: «لا ينبغي اتخاذ أي إجراء يقوض هذه المبادئ».

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