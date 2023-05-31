موسكو: المسؤولون البريطانيون الذين يساعدون أوكرانيا «هدف مشروع»

المصدر: موسكو - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا هي العدو الأبدي لموسكو، مشيراً إلى أنّ أي مسؤول بريطاني يساعد أوكرانيا في الحرب يمكن اعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً.

ورداً على تصريح وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، بأن أوكرانيا لها الحق في استخدام قوتها خارج حدودها، وقال ميدفيديف، إنّ المسؤولين البريطانيين يجب أن يتذكروا أن بريطانيا يمكن اعتبارها في حالة حرب مع موسكو.

وكتب ميدفيديف على تويتر: «تتصرف المملكة المتحدة كحليف لأوكرانيا وتقدم لها مساعدات عسكرية في شكل معدات ومتخصصين، أي بحكم الأمر الواقع تقود حربا غير معلنة ضد روسيا، في هذه الحالة، يمكن اعتبار أي من مسؤوليها الحكوميين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، الذين يساعدون في الحرب هدفاً عسكرياً مشروعاً».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز