القبض على 7 دواعش في ألمانيا

المصدر: برلين - د.ب.أ

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أعلن مكتب الادعاء العام الاتحادي، أنه تم إلقاء القبض على سبعة من أنصار تنظيم «داعش» في عدة ولايات ألمانية. وقال الادعاء، إن التحقيق يتعلق بشبكة تمويل لتنظيم «داعش». وكانت صحيفتا «بي زد» المحلية، و«بيلد» واسعة الانتشار، قد ذكرتا هذا الأمر في وقت سابق.

وأوضح الادعاء، أنه تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص في ولاية شمال الراين وستفاليا، وشخص في كل من ولايات بادن فورتمبيرج، وراينلند بالاتينات، وبريمن.

وتتهم هيئة الادعاء العليا، الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم وهم رجال وسيدات، ومعظمهم يحملون الجنسية الألمانية بأنهم يدعمون منظمة إرهابية.

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