أوكرانيا تعلن شن 11 هجوماً جوياً على ارتكازات روسية في 24 ساعة

المصدر: كييف - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

شنّت القوات الجوية الأوكرانية، 11 هجوماً جوياً على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية، إلى جانب هجوم على منظومة الصواريخ المضادة للطائرات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الهيئة: «في الساعات الأربع والعشرين الماضية، دمرت دفاعاتنا 32 طائرة مسيرة هجومية، أصابت وحدات القوات الصاروخية والمدفعية ثلاثة مواقع قيادة، وهي منطقة تمركز فيها الجنود الروس، وأربع قطع مدفعية في وضعية إطلاق النيران، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، وثلاثة مستودعات وقود ومحطة حرب الكترونية».

وقالت الهيئة، إنّ الروس شنوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 64 هجوماً جوياً وصاروخياً واستخدم أنظمة إطلاق صواريخ متعددة 88 مرة، مشيرة إلى أنّ احتمال شن هجمات صاروخية وجوية عبر أوكرانيا لا يزال مرتفعاً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز