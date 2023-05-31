بكين تدعو واشنطن إلى تهيئة ظروف التواصل العسكري

المصدر: بكين - د.ب.أ

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قال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، في بيان، إن الولايات المتحدة ينبغي أن تظهر الصدق وتصحح الأخطاء باتخاذ إجراءات ملموسة لتهيئة الظروف اللازمة للتواصل الثنائي.

ويأتي التصريح رداً على سؤال حول تقارير تفيد بأن الصين رفضت طلباً أمريكياً لعقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين في منتدى في سنغافورة. وأضاف تان، أن الولايات المتحدة مسؤولة بالكامل عن الصعوبات الحالية في التواصل بين جيشي البلدين، مشيراً إلى أنّ الصين تولى اهتماماً كبيراً بتطوير العلاقات بين جيشي البلدين، ولم يتم تعليق الاتصالات والتبادلات بينهما.

يشار إلى أن الصين رفضت، أمس الثلاثاء، دعوة الولايات المتحدة لعقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين على هامش قمة حوار «شانجري-لا» التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة في الفترة من الجمعة المقبل، وحتى الأحد.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج: «تدرك الولايات المتحدة تماماً الصعوبات التي تواجه الحوار العسكري الصيني الأمريكي»، داعية واشنطن إلى احترام سيادة الصين ومخاوفها الأمنية، وتصحيح الممارسات الخاطئة، و تهيئة المناخ والظروف اللازمة للحوار والتواصل بين الجيشين الصيني والأمريكي.

وفرضت الولايات المتحدة، عقوبات على إدارة تطوير الأسلحة في جيش التحرير الشعبي الصيني في عام 2018، وعلى وزير الدفاع الصيني لي شانج فو، الذي كان يترأسها في ذلك الوقت، مشيرة إلى إجراء تعاملات مع روسيا. ولم تعتبر الإدارة الأمريكية أن هذا يمثل عقبة أمام عقد اجتماع بين أوستن ولي.

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