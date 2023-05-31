عمدة سيئول يعتذر عن إرباك المواطنين برسالة تنبيه نصية

المصدر: سيئول - د.ب.أ

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اعتذر عمدة سيئول، أوه سي-هون عن إرباك مواطني المدينة برسالة تنبيه نصية، صباح اليوم الأربعاء، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً فضائياً.

وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء، إنه بالنظر إلى إلحاح الوضع، تم إرسال رسالة تحذير من قبل حكومة المدينة. وبخلاف الإطلاق المعتاد لكوريا الشمالية باتجاه الشرق، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا فضائيا باتجاه الجنوب، تلك المرة

وقررت حكومة المدينة، المسؤولة عن سلامة عشرة ملايين مواطن، اتخاذ إجراء فوري وأصدرت إنذاراً. وقال عمدة سيئول في إيجاز صحافي، إن هذه الرسالة النصية الطارئة ربما كانت رد فعل مبالغاً فيه من قبل المسؤولين الميدانيين، لكن لم تكن خطأ.

وفيما يتعلق بالسلامة، لا يمكن أن يكون هناك حل وسط، والاستجابة إلى الحد، الذي يبدو مبالغا فيه هو المبدأ.

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