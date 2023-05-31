عودة رائدي الفضاء السعودييْن إلى الأرض بعد رحلة 9 أيام لمحطة الفضاء الدولية

المصدر: فلوريدا - أ.ب

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عادت رحلة خاصة تقل رائدي فضاء سعوديين وركاباً آخرين إلى الأرض في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، بعد رحلة استغرقت تسعة أيام إلى محطة الفضاء الدولية.

وهبطت كبسولة سبيس إكس التي تقل الرواد الأربعة في خليج المكسيك، قبالة فلوريدا، بعد 12 ساعة من انفصالها عن المحطة المدارية.

واختارت الحكومة السعودية للرحلة رائديها، ريانة برناوي، الباحثة في مجال الخلايا الجذعية، التي أصبحت أول امرأة سعودية تصل إلى الفضاء، والطيار علي القرني.

ومسحت ريانة دموعها وهي تختتم تجاربها وتستعد لمغادرة المحطة الفضائية، قائلة: كل قصة تنتهي وهذه ليست سوى بداية حقبة جديدة لبلدنا ومنطقتنا.

وشارك رجل الأعمال الأمريكي جون شوفنر، في رحلة الصعود إلى محطة الفضاء، ورافقتهم في رحلة العودة رائدة الفضاء المتقاعدة من وكالة ناسا، بيغي ويتسون، التي تعمل الآن في شركة أكسيوم سبيس.

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